Против третьего помощника капитана судна «Амур» завели дело в Японии

В отношении третьего помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского, которое ранее столкнулось с японской рыболовецкой шхуной, завели уголовное дело.

«Вчера вечером прокуратура (Японии — прим. ред.) нам сообщила, что уголовное дело было возбуждено», — приводит РИА «Новости» сообщение генконсульства России в Саппоро.

Следствие, как добавил собеседник агентства, будет идти в течение 20 дней.

«Амур» 26 мая шел из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В нескольких километрах от японского побережья он столкнулся с рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару», которая перевернулась. Три японских рыболова погибли. Никто из экипажа российского траулера не пострадал.

После ЧП генеральный консул в Саппоро Сергей Марин заявил, что суда могли столкнуться из-за сильного тумана, который в тот день окутал Охотское море.

Капитана японской рыболовецкой шхуны «Дай-хати Хокко-мару» заподозрили в халатности после столкновения с российским траулером.

По аналогичному подозрению в Японии 7 июня задержали и отправили в СИЗО капитана «Амура» Павла Добрянского, уточнила «Газета.ru». Дело было открыто по статьям «халатность» и «ненадлежащее управление судном» Уголовного кодекса Японии, отметили в российском генконсульстве в Саппоро.