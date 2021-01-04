Сектор внутреннего контроля МВД Сербии начал расследование уголовного дела о прослушивании президента страны Александра Вучича. Следователи намерены выяснить, кто и по чьему указанию прослушивал разговоры главы республики. Ранее Вучич заявлял, что знает кто за этим стоит.

Как сообщила сербская газета «Вечерне новости», заведено дело по тяжелой статье о попытке свержения конституционного порядка. Вучич уже сообщал, что его прослушивали год или полтора. Он заявлял, что у него есть доказательства — записи его собственных разговоров.

Глава МВД Сербии Александр Вулин пообещал довести дело до конца и найти виновных. По его мнению, прослушивала президента мафия, которой он объявил войну.

По данным ТАСС, председатель Президиума БиГ Милорад Додик в 2018 году заявлял, что его и Вучича прослушивают британские спецслужбы. Он добавил, что президент Сербии об этом был осведомлен.

Александр Вучич ранее сообщал, что до прихода к власти Сербской прогрессивной партии «целых 24 года с небольшими интервалами» за ним следили, а разговоры прослушивали.