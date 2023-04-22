Мир 22 апреля 2023, 15:52 Затопленный японский корабль с тысячью погибших нашли в Южно-Китайском море Потопленное США в 1942 году японское судно с тысячью погибших нашли в Южно-Китайском море Unsplash

Читать 360tv в

На дне Южно-Китайского моря обнаружили затопленное США в 1942 году японское судно Montevideo Maru, написал в своем Twitter премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Он добавил, что на борту корабля находились останки более тысячи человек.

Глава австралийского правительства напомнил, что судно потопила американская подводная лодка.

Реклама

«Среди 1060 военнопленных, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались», — уточнил Альбанезе и выразил надежду, что новость о находке корабля принесет утешение родственникам погибших.

Несколько лет назад в Ирландском море обнаружили обломки немецкой подводной лодки UB-85, потонувшей в 1918 году. Кораблекрушение обросло мифами и легендами, согласно одной из которых субмарину потопило чудовище с «большими глазами, рогами и зубами», сообщил RT.

Фрагменты кораблей можно встретить и на дне Байкала, рассказал дайвер Геннадий Мисан. По его словам, в озере много вещей, связанных с человеком, — например, затонувшие дома и остатки железнодорожных составов.