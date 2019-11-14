Затопленную Венецию показали с высоты птичьего полета. Видео

Венеция уже второй день остается затопленной из-за ливней. Под водой находится около 70% всего города, а уровень воды достиг уже рекордных 187 сантиметров. Худшее наводнение было более пятидесяти лет назад.

На видео, сделанного с вертолета, можно увидеть наводненные улицы Венеции как на ладони. Знаменитые каналы превратились в настоящие реки, которые залили дома.

Венецианцы в резиновых сапогах. Как сильнейшее наводнение изменило жизнь города Подробнее

При этом несмотря на наводнение жизнь в городе продолжается — туристы стараются увидеть как можно больше достопримечательностей, а владельцы магазинов пытаются защитить их от воды с помощью деревянных заграждений, чтобы бизнесу был нанесен меньший урон.

Ранее в СМИ сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте прибыл в город, чтобы лично оценить масштабы бедствия. Предварительно сумма ущерба составит сотни миллионов евро.