Затопленную деревню нашли на острове Уайт
Во время обследования дна острова Уайт водолазы наткнулись на затопленную деревню, которую построили 8000 лет назад. Об этом сообщил портал Newinform.
По данным издания, раскопками занимался Фонд морской археологии Хэмпшира и Уайта. Кроме деревянных конструкций и столбов, которые могли быть частями домов, были найдены лодочная верфь и сотни кремневых орудий. Также специалисты обнаружили ДНК древнего вида пшеницы, которую не выращивали в Британии в то время.