Затопленную деревню нашли на острове Уайт

По данным издания, раскопками занимался Фонд морской археологии Хэмпшира и Уайта. Кроме деревянных конструкций и столбов, которые могли быть частями домов, были найдены лодочная верфь и сотни кремневых орудий. Также специалисты обнаружили ДНК древнего вида пшеницы, которую не выращивали в Британии в то время.