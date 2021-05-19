Затопленная деревня вышла из-под воды на севере Италии

Остатки итальянской деревни, затопленной более 70 лет назад, вновь появились на поверхности, когда искусственное озеро Лаго-ди-Резия осушили для ремонтных работ. Деревню Курон, которая насчитывала более 160 домов, затопили в 1950 году для строительства ГЭС.

Жителей переселили в соседние поселки. Некоторые построили дома на берегу нового озера. Оно стало знаменитым благодаря колокольне XIV века. Вид выступающего из воды памятника вдохновил Netflix на съемки сериала «Затопленный город».

Лаго-ди-Резия находится на севере Италии, в альпийском регионе, граничащем с Австрией и Швейцарией. Обычно летом озеро популярно у любителей пешего туризма. Зимой приезжие добираются по льду до знаменитого шпиля.

Пользователи выложили в соцсетях снимки вышедшей из-под воды деревни. На них видны остатки каменных строений, подвалы и ступени домов, а также шпиль, который стал заметно выше.

«Озеро Лаго-ди-Резия наполовину высохло, и остатки древней деревни Курон снова появились на поверхности. Странное ощущение ходить по развалинам домов», — написала пользовательница AvventuraL.