Затонувшую в 1944 году подлодку Маринеско нашли в Финском заливе

На дне Балтийского моря нашли подводную лодку М-96. Она затонула во время Великой Отечественной войны в Финском заливе. Первым командиром судна был Александр Маринеско.

Подлодку на глубине 42 метров обнаружили во время экспедиции в территориальных водах Эстонии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила Разведывательно-водолазная команда.

«Первым командиром лодки был легендарный Александр Иванович Маринеско. М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях КБФ, успев даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Боевые задания „малютки“ в основном состояли из ведения разведки у вражеских баз и высадки разведчиков в тылу врага», — отмечено в публикации.

Источник фото: Разведывательно-водолазная команда / «ВКонтакте»

Последний боевой выход М-96 состоялся 7 сентября 1944 года. Подлодкой командовал капитан-лейтенант Николай Карташов. В ее задачи входило преодоление немецкого минного заграждения «Зееигель» и разведка в Нарвском заливе. На связь судно так и не вышло. Все эти годы его считали пропавшим без вести.

Подложку в России безуспешно искали более трех лет. Обнаружили ее эстонские специалисты при помощи гидролокатора. Погибло судно, выяснили эксперты, в надводном положении.

«Машинный телеграф на мостике показывает команду „Полный вперед“, руль поворота повернут вправо, верхний рубочный люк открыт. Взрыв мины произошел под носовой частью лодки, переломив корпус», — добавили водолазы.

Историк Мирослав Морозов предположил, что М-96 затонула 10 сентября 1944 года в 03:48. Погибли 22 члена экипажа. Митрополит Таллинский и Эстонский Евгений отслужил по морякам литию.