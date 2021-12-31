Затонувший сухогруз с тысячей тонн боеприпасов демонтируют на Темзе

Минобороны Великобритании решило демонтировать и разминировать сухогруз, на котором остались боеприпасы из Соединенных Штатов. Судно затонуло в Темзе еще в 1944 году. По предварительным оценкам, на его борту может храниться до полутора тысяч тонн взрывчатки. Власти опасаются, что в какой-то момент снаряды взорвутся, что приведет к серьезным разрушениям.

Транспортный корабль «Ричард Монтгомери» потерпел крушение в районе песчаной отмели Нор, вблизи города Ширнесс в графстве Кент. На протяжении десятилетий над водой возвышаются концы мачт. Видны также указатели, которые предупреждают о взрывоопасности. Вокруг места, где затонуло судно, объявлена зона, в которой запрещен проход других кораблей, сообщила Русская служба Би-би-си.

Известно, что судно встало на якорь возле берегов Великобритании, но потом начался отлив. «Ричард Монтгомери» оказался на мели, а по тем временам разгрузить его без угрозы взрыва оказалось невозможным.

С тех пор состояние сухогруза постоянно мониторят. Во время последнего обследования стало ясно, что мачты начали разрушаться. Если рухнет хотя бы одна из них, то боеприпасы могут сдетонировать. Поэтому решено заблаговременно демонтировать судно и избежать возможных последствий.