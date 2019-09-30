Затонувший римский корабль с амфорами нашли около берегов Майорки. Видео

Археологи опубликовали видео своей работы на морском дне.

На опубликованных кадрах видно, что часть амфор осталась целыми. По одному сосуды выносят из воды, чтобы внимательнее их изучить.

Согласно сохранившимся надписям на некоторых сосудах, в них перевозили вино и масло. Однако точно сказать, что было внутри ученые пока не могут. В данный момент амфоры находятся в специальных бассейнах, где из них вымывается морская соль, которая может повредить стенки.

Потерпевший крушение корабль обнаружили после того, как один из местных жителей рассказал об обломках керамики на дне. Судно, которое предположительно принадлежало римлянам, нашли занесенным песком на морском дне в нескольких метрах от берега.

По мнению экспертов, судно затонуло явно не в результате шторма, так как его хрупкий груз сохранился в идеальном состоянии. Амфоры передали в музей Майорки, где специалисты будут анализировать и восстанавливать впечатляющие артефакты, но только после процедуры опреснения сосудов.