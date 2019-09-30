Затонувший 118 лет назад «корабль-призрак» нашли на озере в США

На озере Верхнее в США обнаружили судно Hudson, затонувшее в 1901 году. Местные жители называли его «кораблем-призраком».

Как сообщило издание MRP News, судно нашли в середине лета на глубине 250 метров с помощью гидролокатора. На фотографиях, сделанных поисковиками, видно, что за более чем полвека судно осталось практически не поврежденным.

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Hudson был построен в 1888 году, в свое время СМИ называли его одним из самых быстроходных судов сна озерах. В день кораблекрушения, 15 сентября 1901-го, он нес груз льна и пшеницы из порта Дулут, но попал в сильный шторм и исчез. На следующий день смотритель маяка рассказал, что видел крушение неопознанного парохода, других свидетельств происшествия не было. Никому из экипажа не удалось спастись.

Первые обломки судна рыбаки нашли пять дней спустя, тогда же всплыли тела нескольких членов экипажа. Несмотря на то, что с тех пор судно искали поисковики не один раз, найти его удалось только сейчас. Местные жители рассказывали, что «корабль-призрак» плавает по озеру до сих пор.