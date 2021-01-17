Затонувшее в Турции судно оказалось украинским, а не российским

Число спасенных членов экипажа возросло до шести. Изначально появилась новость о спасении трех человек, потом стало известно о пятерых, теперь же идет речь о шестерых выживших. По данным СМИ, погибли два человека, но в посольстве России в Анкаре говорят, что выжили все.

Сухогруз направлялся из Грузии в Болгарию. Причина кораблекрушения — плохие погодные условия.

Судовладельцем Arvin оказалась украинская компания, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росморречфлот. Хотя ранее сообщалось, что судно является российским.

«Судовладелец — украинская компания Arvin Shipping LTD», — говорится в сообщении.

ВМС Турции направили фрегат для участия в поисково-спасательных работах.

ЧП случилось днем 17 января. По словам губернатора региона Синана Гюнера, 15 членов экипажа Arvin пересели с тонущего судна в три шлюпки. Выход спасателей в море осложняется неблагоприятными погодными условиями. Местные власти попросили помощи у находящихся поблизости гражданских судов.