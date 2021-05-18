Затонувшая деревня показалась из озера во время ремонтных работ в Италии

Во время ремонтных работ на водохранилище в Италии из-под воды показалась затонувшая деревня. Ее затопили специально еще в 1950 году, чтоб построить на том месте гидроэлектростанцию.

Об этом сообщило «Би-би-си». Издание уточнило, что озеро Резия расположено на севере Италии. В стране оно известно благодаря церковной колокольне, которая виднеется над водой. Это — часть затонувшей деревни Курон, которой решили пожертвовать ради ГЭС более 70 лет назад.

Курон смогли полностью увидеть во время ремонтных работ, для которых потребовалось полностью осушить озеро. Жители даже смогли прогуляться среди развалин бывшей деревни. В прошлом столетии там жили более полторы сотни людей — когда населенный пункт решили затопить, их переселили в близлежащие города. Некоторые решили переехать в новую деревню, которая появилась на берегу созданного озера.

Сейчас Резия пользуется популярностью у туристов. Одно из зимних развлечений для гостей — возможность выйти на лед и коснуться шпиля колокольни, который возвышается над замерзшей водой.