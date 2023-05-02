Мир 02 мая 2023, 05:27 «Заткнись, мальчик». Байден резко прервал гостя Белого дома Байден резко прервал гостя Белого дома после слов о первом судье-мусульманине РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден устроил прием в честь конца Рамадана. Один из гостей захотел рассказать ему о первом судье-мусульманине, но американский лидер резко прервал его. Цитату привелоРИА «Новости».

«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», — обратился Байден к одному из гостей.

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При этом мэра небольшого города Проспект-Парк в штате Нью-Джерси Мухамеда Хайрулу вообще не пустили на прием в Белом доме. Представители Секретной службы объяснили такое решение требованиями безопасности. Вдаваться в подробности они не стали.

«К сожалению, мы не можем дать дальнейший комментарий относительно конкретных средств и методов защиты, используемых для проведения наших операций по обеспечению безопасности в Белом доме», — заявил сотрудник Секретной службы Энтони Гульельми.

Прием устроили в честь мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам). Он означает завершение поста в священный для мусульман месяц Рамадан.