Затягивание кризиса на Украине сочли более опасным, чем срыв зерновой сделки | 360°

Мир 31 октября 2022, 04:02 Затягивание кризиса на Украине сочли более опасным, чем срыв зерновой сделки Global Times: планы Запада затянуть кризис на Украине опаснее отмены зерновой сделки РИА "Новости"

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Санкции Запада против России и его желание затянуть украинский кризис смогут больше навредить мировому рынку продовольствия, чем отмена зерновой сделки. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Авторы материала назвали критику западных стран против России из-за приостановки зерновой сделки «хождением вокруг да около». Все потому, что Запад продолжает игнорировать тот факт, что наложенные санкции против РФ представляют серьезную угрозу для международного рынка продовольствия, а подогревание ими конфликта и привело к эскалации.

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Старший научный сотрудник Китайского института международных отношений Ли Цзыго уверен, что Запад специально проигнорировал то, что число нападений на объекты гражданской инфраструктуры Украины увеличилось после теракта на Крымском мосту.

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По словам директора Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэя, Запад всегда обвиняет РФ за международный продовольственный кризис.

«Однако они должны задать вопрос сами себе, что получает Москва от нарушений на мировом продовольственном рынке», — отметил Ван Ивэй.

Ли Цзыго напомнил, что влияние кризиса на Украине на международный продовольственный кризис не сравнится с ущербом, который нанесли антироссийские санкции Запада.

«Россия не смогла импортировать те удобрения и семена, которые были ей нужны, что спровоцировало скачок цен на мировом рынке продовольствия и более серьезную угрозу глобальной продовольственной безопасности», — резюмировал эксперт.

Соединенные Штаты ждут еще более сложные трудности после введения Россией новых санкций. Такие выводы ранее сделал профессор-международник Марк Л. Буш.