«Затишье перед бурей»: российский актер показал, что сейчас творится на улицах Америки

Пока в США считают голоса, многие прогнозируют митинги и акции протеста. Однако на улицах пока тихо и спокойно. Российский актер Владислав Павлов, проживающий в США, рассказал «360» про патрулирующие вертолеты над Лос-Анджелесом, а также про обстановку в целом.

«Несмотря на опасения моих друзей и знакомых, в районе, в котором я живу, довольно спокойно. Большинство американцев сейчас прикованы к телевизорам в ожидании результатов голосования», — рассказал собеседник «360».

Актер заснял улицы уже в темное время суток. На кадрах видно, что людей действительно почти нет.

«Я бы сказал, что как-то подозрительно тихо [на улицах], хотя днем сегодня над Лос-Анджелесом летали вертолеты. Здесь частенько патрулируют город сверху, но сегодня вертолетов было гораздо больше. А в остальном все очень тихо и спокойно. Возможно, это затишье перед бурей. Скоро узнаем», — поделился Павлов.

Ранее действующий президент Дональд Трамп выразил уверенность в победе на выборах и заявил, что результаты уже «феноменальные». По предварительным данным, итоги голосования смогут подвести только через пару дней.