«Затишье перед бурей»: российский актер показал, что сейчас творится на улицах Америки
«Несмотря на опасения моих друзей и знакомых, в районе, в котором я живу, довольно спокойно. Большинство американцев сейчас прикованы к телевизорам в ожидании результатов голосования», — рассказал собеседник «360».
Актер заснял улицы уже в темное время суток. На кадрах видно, что людей действительно почти нет.
«Я бы сказал, что как-то подозрительно тихо [на улицах], хотя днем сегодня над Лос-Анджелесом летали вертолеты. Здесь частенько патрулируют город сверху, но сегодня вертолетов было гораздо больше. А в остальном все очень тихо и спокойно. Возможно, это затишье перед бурей. Скоро узнаем», — поделился Павлов.
Ранее действующий президент Дональд Трамп выразил уверенность в победе на выборах и заявил, что результаты уже «феноменальные». По предварительным данным, итоги голосования смогут подвести только через пару дней.