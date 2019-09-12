Затерянную пещеру с озерами нашли в Антарктиде

Австралийские ученые обнаружили в Антарктиде загадочные пещеры длиной в несколько километров Подробнее

По словам руководителя экспедиции Игоря Дикого, впервые пещеру на острове Галиндез, где находится украинская станция «Академик Вернандский», нашли во время первых антарктических экспедиций. Вход в нее находился с противоположной от станции берега, под вершиной ледника. Однако вход в нее завалило после смещения ледника в океан.

Обнаружить пещеру удалось не сразу. Экспедиторы неоднократно пытались найти вход со стороны пролива Пенола. Однако он оказался возле старой британской базы-музея домика Ворде. Общая ширина ходов пещеры, расположенных на трех этажах, составила около 200 метров. Внутри экспедиторы также обнаружили подледную реку и два озера.

Ученые также нашли перо птицы, которое отправили на Украину для изучения его принадлежности.

Станцию «Академик Вернандский» основал британский исследователь. Тогда она называлась «Фарадей». Позднее ее передали Украине на безвозмездное основе. Функционировать она начала в 1996 году, напомнила «Газета.ru».