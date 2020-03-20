Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Среди застрявших из-за пандемии коронавируса за рубежом россиян есть должники. Депутат Евгений Федоров попросил Набиуллину об отсрочке для них.

Федоров написал председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором подчеркнул, что граждане России оказались в трудной ситуации не по своей воле.

«После завершения карантинных мероприятий часть наших граждан может столкнуться с финансовыми трудностями — дополнительными расходами (пенями) за просроченные платежи по потребительским кредитам, ипотеке и тому подобному», — приводит RT текст письма парламентария.

В связи с этим Федоров предложил руководству Центробанка вместе с банковским сообществом рассмотреть его предложение о кредитной отсрочке для людей, которые стали заложниками карантина из-за коронавируса.

С подобным предложением выступил и депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, пишет РИА «Новости». Он предложил дать кредитную отсрочку людям, которых работодатели отправили в отпуск без сохранения зарплаты из-за эпидемии. По его словам, такие обстоятельства «жестко бьют по благополучию людей».

Утром 20 марта в Россию вылетел третий самолет с застрявшими в Черногории российскими туристами. Всего в этой балканской стране остаются еще около 1200 сограждан, которые не могут попасть домой.

Из-за пандемии 2019-nCoV многие страны закрыли свои границы и приостановили авиасообщение с миром. Россияне оказались заблокированы почти во всех странах, куда пробрался коронавирус. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала «360», что 17 марта власти запустили работу оперативного штаба. Все посольства РФ в странах, где застряли россияне, формируют списки людей, которые хотят вернуться домой.