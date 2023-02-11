11 февраля 2023, 10:09
Застрявшим в аэропорту беременным россиянкам разрешили въезд в Аргентину
ТАСС: суд разрешил въезд в Аргентину всем россиянкам, застрявшим в аэропорту
Суд разрешил шести беременным россиянкам, застрявшим в аэропорту Буэнос-Айреса, въехать в Аргентину. Об этом ТАСС рассказал адвокат трех из них Кристиан Рубилар.
Миграционная служба изменила решение в соответствии с судебным постановлением.
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«Час назад им всем разрешили въехать в Аргентину», — сообщил Рубилар.
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Россиянкам отказали во въезде из-за подозрения в «ложном туризме»: они указали, что посещают Аргентину как туристки, но могли отправиться туда только ради гражданства.
По законам этой страны любой, кто там рождается, автоматически становится гражданином Аргентины. В течение двух лет гражданство могут получить и его родители. Кроме того, аргентинский паспорт дает право безвизового въезда в государства ЕС.
Одна из беременных женщин оставалась в аэропорту еще с 7 февраля, рассказал агентству заведующий консульским отделом посольства России Георгий Полин.
В миграционной службе Аргентины заявили, что начали отменять вид на жительство гражданок России, которые получили его в связи с рождением ребенка и тут же уехали. Окончательное решение по таким случаям будет принимать суд.
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