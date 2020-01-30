Застрявшим на круизном лайнере россиянам оформят билеты на самолеты

В ближайшие час-полтора должна закончиться проверка заболевших пассажиров на лайнере Costa Smeralda. Большой круизный лайнер задержали после того, как нескольких пассажиров заподозрили в том, что они могут распространить коронавирус.

Об этом «360» рассказал генеральный директор российского отделения компании Dreamlines Федор Егоров. Он не смог назвать точное число россиян, которые могут находиться на борту лайнера. Эти данные могут быть только у круизной компании, и эти внутренние цифры она вряд ли раскроет.

«Примерно в пять часов по центральноевропейскому времени (+2 часа мск) будут известны результаты обследования. Тогда уже будет понятно, что делать дальше. Сейчас лайнер закрыт на посадку и высадку. Тем, кто пока не может попасть на борт итальянская компании Costa Crociere предоставила воду и еду. Тем пассажирам, которые не сошли в порту и опоздали на свои самолеты, будут оформлены билеты по их направлениям», — сообщил Егоров.

Посольство РФ в Италии сообщило ТАСС, что на борту лайнера оказались 67 россиян. Дипломаты уже получили их список, и заверения от судовладельца, что они обеспечены всем необходимым. Вскоре в порт прибудет дипломат консульства для оказания содействия гражданам России на месте.

Итальянские туристы, напротив, пожаловались агентству ANSA на плохие условия и начинающуюся панику. Одна из женщин рассказала, что пассажирам не выдают одноразовую посуду, а по телевизору вместо новостей показывают рекламу. При этом на судне отключен интернет.

Представители компании Costa Crociere заявили, что на борту судна находится туристка из Гонконга, у которой поднялась температура. Ее муж здоров. Однако из соображений предосторожности их изолировали в отдельной каюте. Образцы для проведения анализов направили в больницу Спалланзани в Риме. Сейчас шесть тысяч туристов и служащих, запертых на лайнере, ожидают получения результатов.