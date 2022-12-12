Мир 12 декабря 2022, 16:58 Застрявший в очереди российский танкер с нефтью переплыл Босфор Marinetraffic: российский танкер «Волготранс 2701» преодолел Босфор YouTube

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«Волготранс 2701» — единственный российский нефтяной танкер, стоявший в очереди у Босфора в Черном море — преодолел пролив. Такой вывод можно сделать из данных сервиса отслеживания судов marinetraffic.com.

Танкер планирует стоянку в Мраморном море, в турецком порту Текирдаг.

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О том, что проход танкера под флагом России через Босфор планируется сегодня, стало известно накануне. На тот момент сообщалось, что с 1 декабря через проливы прошли восемь из 24 танкеров, застрявших в «пробке» в Черном море. Остальные не пропустили, поскольку они не предоставили данные о страховании, уточнило журналистам РИА «Новости» генуправление мореходства Турции. Письмо о страховании российского нефтетанкера имелось.

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По данным СМИ, пробка у берегов Турции образовалась, когда вступили в силу ограничения цен на российскую нефть. Турция начала пропускать заблокированные танкеры 11 декабря, писал RT.