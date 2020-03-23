Застрявшие в Доминикане украинцы потребовали помощи у Зеленского

В Доминикане застряли туристы из разных стран — границы закрыты из-за коронавируса. Республику не могут покинуть и украинцы. Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

Граждане Украины потребовали у главы государства вернуть их на родину. Видеообращение к Зеленскому опубликовано в Instagram.

«Мы требуем эвакуации, требуем отправить за нами президентский борт. Уже несколько дней мы не знаем, что делать и как вернуться домой», — заявили украинские туристы.

Парень и девушка, одетые в вышиванки, напомнили, что Зеленский послал самолет за «людьми в Вену», которая находится в двух часах от Львова.

«Мы находимся в Доминиканской Республике. Таких, как мы, еще 129 человек. И это люди с детьми, у которых нет никакой информации», — подчеркнул молодой человек. Он же напомнил об обещании Владимира Зеленского сделать имущество государства доступным для граждан страны.

Доминиканские власти с 19 марта ввели в республике режим чрезвычайной ситуации для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать 15 дней. Страна закрыла границы, не работает общественный транспорт. Иностранцев выпускают на специальных рейсах.

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 73 человек. В Минздраве страны решили, что люди старше 65 лет все равно «трупы» и тратиться на них не стоит.