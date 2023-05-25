Мир 25 мая 2023, 09:36 Застрявшие на Украине суда вернутся в Турцию в течение 5–10 дней Координатор Каракаш: застрявшие на Украине суда вернутся в Турцию в течение 5–10 дней РИА «Новости»

Читать 360tv в

Суда под турецкими флагами, которые из-за конфликта на Украине заблокировали в портах, вернутся на родину в течение 5–10 дней. С таким заявлением выступил замруководителя Главного управления по международной торговле и услугам при Министерстве торговли Турции и координатор зернового коридора Юсуф Каракаш, сообщила газета Milliyet.

«Сейчас принадлежащие Турции суда остаются в украинских портах из-за продолжающегося конфликта. <…> Ожидается, что эти суда доставят в Турцию в течение ближайших 5–10 дней», — отметил Каракаш.

Реклама

По его словам, по зерновому коридору уже перевезли 30,3 миллиона тонн зерна на 953 судах. Большую часть продовольствия отправили в Китай — 23%. На втором месте Испания с долей в 18%, на третьем — Турция с 11,87%.

«Турция приняла 222 судна, а 420 судов прошли через нее в рамках работы зернового коридора», — заключил координатор.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждение зерновой сделки показало возможность мирного диалога России и Украины.