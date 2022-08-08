Застрявшей в Сене белухе пришли на помощь французские зоологи

Французские ветеринары и зоологи пытаются помочь застрявшей в Сене белухе. Кит уже почти неделю не может выплыть из реки, сообщил телеканал BFM.

По словам местных властей, белуха ведет себя спокойно, но она сильно истощена. Млекопитающее пытались накормить форелью, но оно отказалось есть. Ветеринары не исключают, что кит тяжело болен. Им удалось сделать инъекцию витаминов для восстановления аппетита белухи. Для этого ветеринары использовали дротики.

«Животное также получило антибиотик в целях <…> борьбы с инфекциями, которыми оно может заразиться в Сене», — сообщили зоологи.

Глава французского подразделения неправительственной организации Sea Shepherd Ламья Эсемлали пообещала сделать все возможное, чтобы повысить шансы животного на выживание. Сейчас белуха находится в шлюзе на расстоянии примерно 70 километров от Парижа.

«Нужно действовать быстро, потому что млекопитающее уже долгое время находится в пресной теплой воде, из-за чего на его коже начали появляться пятна», — отметила Эсемлали.

Обычно белухи обитают в холодных водах. Они являются особо охраняемым видом китообразных.