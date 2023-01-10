Мир 10 января 2023, 08:01 Застрелившего Абэ японца признали вменяемым TBS: убийцу экс-премьера Японии Абэ признали вменяемым Пресс-служба Кремля

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Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами, который обвиняется в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ вменяем. Такие результаты показала принудительная психиатрическая экспертиза.Об этом сообщил телеканал TBS.

После это заключения мужчину переведут из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму в городе Нара. Ямагами до 13 января официально предъявят обвинения в незаконном владении оружием и убийстве.

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Японец 8 июля 2022 года выстрелил в спину Абэ, который выступал на предвыборном митинге на улице Нары. Политика экстренно госпитализировали в больницу, где он позже скончался. Ямагами задержали на месте преступления.

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Он признался, что убил экс-премьера якобы из-за связей Абэ с религиозной организацией «Церковь объединения». Мать Ямагами фанатично верила этой структуре, пожертвовала все свои деньги туда и потом обанкротилась. Об этом написал ТАСС.