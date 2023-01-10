10 января 2023, 08:01
Застрелившего Абэ японца признали вменяемым
TBS: убийцу экс-премьера Японии Абэ признали вменяемым
Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами, который обвиняется в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ вменяем. Такие результаты показала принудительная психиатрическая экспертиза.Об этом сообщил телеканал TBS.
После это заключения мужчину переведут из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму в городе Нара. Ямагами до 13 января официально предъявят обвинения в незаконном владении оружием и убийстве.
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Японец 8 июля 2022 года выстрелил в спину Абэ, который выступал на предвыборном митинге на улице Нары. Политика экстренно госпитализировали в больницу, где он позже скончался. Ямагами задержали на месте преступления.
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Он признался, что убил экс-премьера якобы из-за связей Абэ с религиозной организацией «Церковь объединения». Мать Ямагами фанатично верила этой структуре, пожертвовала все свои деньги туда и потом обанкротилась. Об этом написал ТАСС.
Япония
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