«Застреленный» олень убил своего обидчика в США

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«Я работаю в комиссии штата по проблемам охоты и рыболовства в течение 20 лет, и это один из самых странных случаев (в моей практике — прим. ред.)», — отметил представитель ведомства Кит Стивенс.

Этот необычный случай произошел возле города Йелвилл. 66-летний Томас Александр охотился на самца оленя из дульнозарядного ружья. По словам Стивенса, мужчина выстрелил в зверя, после чего тот упал. Когда охотник подошел, чтобы проверить, убил ли он оленя, животное поднялось и напало на него.

В результате охотник получил «несколько колотых ран». Он смог связаться с родственниками, которые, в свою очередь, вызвали спасателей. Мужчину госпитализировали, однако вскоре он скончался. Не известно, что именно послужило непосредственной причиной его смерти. Это не удастся выяснить — вскрытие тела погибшего не будут проводить.