«Заставлять боровов хрюкать по-украински»: Поклонская сравнила Украину с пиратами из Сомали

Украина продолжает продвигать национальный язык и ущемлять нацменьшинства. Власти страны добрались до школ, где после пятого класса обучение перейдет преимущественно на госязык. Поклонская сравнила страну с сомалийскими пиратами и завила, что такими темпами дело дойдет до языковой инквизиции.

​​"Скоро от Украины будут шарахаться все приграничные страны, будто рядом с ними живут пираты из Сомали. До «революції Гідности» не возникало вопросов, на каком языке говорят граждане. <…> А теперь просто так не выйдет — настала диктатура «демократии», блин!» — написала депутат Госдумы Наталья Поклонская в Telegram.

Она добавила, что украинские власти пытаются всех заставить говорить на украинском как «по взмаху палочки Гарри Поттера». По словам депутата, ситуация может дойти до смешного, когда начнутся проверки мауканья кошек.

«И всех неправильных кошаков, у которых русское или венгерское „мяу“, заставят продавать — в счет оплаты квиточков за электричество. Ну, я себе представляю такую языковую инквизицию для животных. Пан Порошенко пойдет допрашивать хрюшек — ему привычно быть в свинском состоянии. Будет лазить с фонариком по сараям и заставлять боровов хрюкать по-украински», — отметила Поклонская.

Упомянула она и команду президента Украины Владимира Зеленского, которая на этой воле устроит рейд, проверяя гавканье собак. Депутата Верховной рады Ирину Фарион Поклонская назвала ведьмой и заявила, что та будет летать на метле вдоль украинских границ.

«Зачем? Да черт ее знает — она просто на голову шибанутая», — заключила депутат.

Летом 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По этому документу, во многих сферах жизни можно использовать только украинский язык. В школах, говорящие не на украинском языке дети, учатся на родном языке до пятого класса, а потом 60% уроков будет на госязыке. В случае с русскоговорящими этот процент увеличивается до 80%.