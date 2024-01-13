Мир 13 января 2024, 17:56 «Заслуживают широкого осуждения». Россия призвала воздержаться от провокаций на Тайване МИД России призвал «внешние силы» воздержаться от провокаций на Тайване Unsplash

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Россия призывает «внешние силы» воздержаться от провокаций в свете выборов на Тайване. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привели на сайте министерства.

Отношения между сторонами Тайваньского пролива — это внутренне дело Китая, подчеркнула дипломат.

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«Попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества», — добавила Захарова.

Она заявила, что МИД России призывает воздержаться от любых провокационных действий, которые подрывают международную безопасность и региональную стабильность. Захарова подчеркнула, что позиция РФ остается неизменной: российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

Новоизбранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ выступил за диалог с КНР и сохранение мира и стабильности в регионе. Он пообещал защитить остров от запугивания и угроз.