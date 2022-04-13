Испанская сеть отелей отказалась заселять российских туристов

Популярная испанская сеть отелей RIU Hotels & Resorts отказалась заселять российских туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Данная сеть отелей и гостиниц работает в том числе на популярных у россиян направлениях на Мальдивах, в Шри-Ланке, Доминикане и ОАЭ.

Новые бронирования номеров не принимаются с 13 апреля и до «дальнейшего уведомления». При этом россияне, уже имеющие на руках оплаченный ваучер, смогут беспрепятственно отдохнуть в отелях до конца своего запланированного отпуска.

RIU Hotels & Resorts закрыл доступ к своему официальному сайту для российских пользователей.

Российские туристические операторы летом 2022 года могут предложить туристам посетить 12 стран.