Засекреченные документы НАТО утекли в даркнет — СМИ | 360°

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Засекреченные документы НАТО утекли в даркнет — СМИ

Diario de Noticias: секретные документы НАТО утекли в Сеть в результате атаки хакеров

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Хакеры слили в даркнет сотни засекреченных документов НАТО, которые Альянс передавал Португалии. Об этом написало издание Diario de Noticias.

«Генштаб ВС Португалии, которым руководит адмирал Силва Рибейру, стал жертвой беспрецедентной и масштабной хакерской атаки», — сообщило местное СМИ.

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Португальские власти узнали о случившемся благодаря американской разведке. При этом издание отметило, что посольство США в Лиссабоне еще в августе рассказало об утечке лично премьер-министру Антониу Коште. В посольстве журналистам информацию не прокомментировали.

Управление национальной безопасности Португалии расследует степень нанесенного ущерба. Сообщается, что Североатлантический альянс намерен потребовать от португальского правительства объяснений и гарантий.

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Ранее российские хакеры взломали сайт парламента Финляндии. Ранее, в июле, атаке подвергся сайт Государственного архива Украины.

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