Заседание украинских чиновников закончилось дракой

Дракой закончилось заседание чиновников в Одесской области. Мэр города Белгород-Днестровский Виталий Граждан оказался недоволен председателем районного совета Григорием Мельниченко. Словесный конфликт перерос в потасовку. Чиновников не смутило, что заседание проходило с онлайн-трансляцией.

На опубликованных кадрах видно, как Мельниченко выгоняет мэра из зала заседаний, а после начинается драка. Оппоненты успели обменяться несколькими ударами, как их разняли и развели по разным углам. Пока не известно, что именно стало причиной конфликта.