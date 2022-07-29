Заседание Совбеза ООН по Украине проведут 29 июля

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 29 июля по инициативе западных стран. Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Он сказал, что встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

«Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — написал Полянский.

По его мнению, такая инициатива призвана подтвердить интерес Запада к проблемам Украины. Он сказал, что Россия также участвует в этом заседании.

Полянский сообщил, что постпредство РФ выступает 12-м по счету. По его мнению, речь российских представителей начнется примерно в 18:00. Он отметил, что заседание будет транслироваться онлайн.

«Ну что ж, нам есть что сказать», — написал Полянский.

Также он пожелал приятного просмотра всем, кто следит за работой российских представителей.