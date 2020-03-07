Заседание Совбеза ООН по Крыму назвали «пропагандистским шабашем»

Совбез ООН в Нью-Йорке обсудил состояние прав человека в Крыму. Встреча превратилась в «пропагандистский шабаш» — самим крымчанам слова не дали.

«Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор слепого с глухим. Самым же забавным „проколом“ организаторов стал отказ предоставить слово по видеоконференцсвязи самим крымчанам», — поделился с РИА «Новости» своим впечатлением от мероприятия глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

На этом заседании присутствовал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что это была «встреча писателей-фантастов». О нарушениях прав человека в Крыму заявляли люди, которые не были на полуострове много лет. Российская сторона предложила участникам выслушать, что думают на этот счет сами крымчане, которые готовы были выйти на видеосвязь. Организаторы слова им не дали из-за якобы слишком большого количества выступающих.

Неформальную встречу дипломатов и общественников организовали постоянные представители Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и Соединенных Штатов в сотрудничестве с миссией Украины в ООН.