Заседание Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине запланировано на 7 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники.

«Заседание намечено на понедельник на 15:00 (23:00 мск)», — сказал собеседник агентства.

Ранее США и Албания выносили на голосование резолюцию, призывающую прекратить операцию РФ на Украине. Росия наложила на документ вето. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пообещала перенести данный вопрос на площадку Генеральной ассамблеи ООН.

Голосование по документу в ГА ООН прошло 2 марта, 141 страна поддержала резолюцию, 35 государств воздержались и пять выступили против. Документ призывает Россию вывести войска с Украины, воздержаться от применения силы и отменить решение о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам российского лидера, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.