Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов принял участие в 32-м заседании Координационного совета генпрокуроров государств — участников СНГ. На мероприятии состоялся обмен информацией о передовых практиках работы по различным направлениям прокурорской деятельности.

Заседание состоялось в Минске. В мероприятии участвовали делегации Генеральных прокуратур России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Также присутствовали представители Секретариата КСГП, Исполнительного комитета СНГ и Антитеррористического Центра СНГ.

В ходе мероприятия состоялся обмен информацией о передовых практиках работы по различным направлениям прокурорской деятельности. Особое внимание уделили таким вопросам о противодействии нелегальной миграции, состоянии преступности на пространстве СНГ, об исполнении программ сотрудничества участников СНГ, о практике борьбы с коррупцией, работе по защите прав и свобод человека, исполнения международных договоров в сфере борьбы с преступностью.

Краснов был избран председателем КСГП на следующий год. 33-е заседание пройдет Баку.

В рамках рабочего визита в Минск Краснов встретился с белорусским коллегой Андреем Шведом, а также генпрокурорами Республики Казахстан Бериком Асыловым и Азербайджанской Республики Камраном Алиевым.

Глава российского надзорного ведомства в беседе со Шведом отметил, что последовавшая в некоторых странах Запада запредельная русофобия отразилась и на правоохранительном сотрудничестве.

На встрече с Асыловым Краснов высказался за продолжение диалога в сфере образования. Также было подписано Соглашение между генпрокуратурами стран о сотрудничестве на территории комплекса «Байконур».

На встрече с Алиевым Краснов высоко оценил результаты состоявшегося в Москве круглого стола с участием азербайджанской делегации, посвященного актуальным проблемам противодействия киберпреступности, в том числе террористическим и экстремистским угрозам в виртуальном пространстве. Он также выразил уверенность на продолжения сотрудничества в конструктивном ключе.