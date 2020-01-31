Заседание комитета министров Совета Европы перенесут из Грузии

По информации сайта «Утро.ру», министр иностранных дел России периодически посещает Абхазию и Южную Осетию. Власти РФ признали их суверенными, однако правительство Грузии считают их своей территорией. По грузинским законам для въезда в Абхазию и Южную Осетию официальные представители иностранных государств должны получить разрешение на въезд.

Тбилиси решил перенести саммит во французский город Страсбург. Для этого власти Грузии обратятся к руководству Совета Европы.

Предполагается, что заседание министров пройдет в мае этого года.