07 марта 2023, 22:12
Заседание глав МИД стран НАТО состоится в апреле 2023 года в Брюсселе
Заседание министров иностранных дел стран НАТО состоится 4 и 5 апреля. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.
Мероприятие проведут в штаб-квартире Североатлантического альянса Брюсселе. Главой встречи станет генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
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«Встреча Североатлантического совета на уровне глав МИД пройдёт 4–5 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — сообщили в ведомстве.
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Ранее Литва и Германия приняли решение усилить восточный фланг НАТО. В ближайшее время там разместят новые системы противовоздушной обороны.
НАТО
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