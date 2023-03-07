Мир 07 марта 2023, 22:12 Заседание глав МИД стран НАТО состоится в апреле 2023 года в Брюсселе

Читать 360tv в

Заседание министров иностранных дел стран НАТО состоится 4 и 5 апреля. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Мероприятие проведут в штаб-квартире Североатлантического альянса Брюсселе. Главой встречи станет генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Реклама

«Встреча Североатлантического совета на уровне глав МИД пройдёт 4–5 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Ранее Литва и Германия приняли решение усилить восточный фланг НАТО. В ближайшее время там разместят новые системы противовоздушной обороны.