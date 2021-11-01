Защиту Саакашвили в суде будет осуществлять адвокат из США

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет защищать адвокат из США Джан Сендвидж. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на слова его нынешнего адвоката Ника Гварамии.

«Мы в ближайшее время ждем юриста из США, который обладает высокой квалификацией», — процитировал RT слова Гварамии.

Он отметил, что Джан Сендвидж подключится к делу, которое возбудили против бывшего главы грузинской республики, в самое ближайшее время.

Сейчас у Саакашвили пять грузинских адвокатов, которые защищают его интересы в стране. Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.