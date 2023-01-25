Мир 25 января 2023, 19:08 Защиту Ровенской АЭС усилят на Украине Замначальника ОВВО Полищук анонсировал усиление охраны объектов Ровенской АЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Охрану объектов Ровенской атомной электростанции решили усилить. Об этом сообщил замначальника отряда ведомственной военизированной охраны (ОВВО) Павел Полищук. Решение приняли по инициативе руководителя подразделения, сообщило РИА «Новости».

В каждой смене ОВВО будут дежурить резервные группы быстрого реагирования, которые пройдут специальное обучение по тактике действий при отражении атаки на объект или его блокировке. В состав групп входят, в частности, полицейские и бывшие военные. Для них закупили новое оружие и бронежилеты.

Реклама

В октябре 2022 года власти Ровненской области также анонсировали дополнительные меры по охране санитарно-защитной зоны Ровенской атомной электростанции с учетом «интереса врага к энергетической системе» страны. На подъездных автодорогах сохранили блокпосты с контрольно-пропускными функциями. Передвижение на личном автомобиле на территорию ограничили для тех, кто не является сотрудником АЭС. Схема движения маршрутных транспортных средств изменилась таким образом, чтобы они перемещались вне санитарно-защитной зоны. В ее пределах запретили фото- и видеосъемку, использование беспилотников и даже видеорегистраторов на транспортных средствах.