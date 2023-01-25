25 января 2023, 19:08
Защиту Ровенской АЭС усилят на Украине
Замначальника ОВВО Полищук анонсировал усиление охраны объектов Ровенской АЭС
Охрану объектов Ровенской атомной электростанции решили усилить. Об этом сообщил замначальника отряда ведомственной военизированной охраны (ОВВО) Павел Полищук. Решение приняли по инициативе руководителя подразделения, сообщило РИА «Новости».
В каждой смене ОВВО будут дежурить резервные группы быстрого реагирования, которые пройдут специальное обучение по тактике действий при отражении атаки на объект или его блокировке. В состав групп входят, в частности, полицейские и бывшие военные. Для них закупили новое оружие и бронежилеты.
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В октябре 2022 года власти Ровненской области также анонсировали дополнительные меры по охране санитарно-защитной зоны Ровенской атомной электростанции с учетом «интереса врага к энергетической системе» страны. На подъездных автодорогах сохранили блокпосты с контрольно-пропускными функциями. Передвижение на личном автомобиле на территорию ограничили для тех, кто не является сотрудником АЭС. Схема движения маршрутных транспортных средств изменилась таким образом, чтобы они перемещались вне санитарно-защитной зоны. В ее пределах запретили фото- и видеосъемку, использование беспилотников и даже видеорегистраторов на транспортных средствах.
Украина
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