Мир 14 декабря 2023, 14:11 Защиту Россией традиционных ценностей поддержали многие в мире Путин: многие в Европе, США и других странах поддержали действия России РИА «Новости»

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У России много сторонников за рубежом. Ее действия, в том числе по защите традиционных ценностей, поддержали в других странах. Президент Владимир Путин заявил об этом на прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе.

«Не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы, в США, уж не говорю о других регионах мира, очень многие люди считают, что мы делаем все правильно», — заявил он.

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Россия, объяснил Владимир Путин, не боялась бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие. По его словам, многие люди поддержали этот принцип. Президент заявил, что у России огромное количество сторонников в мире по защите ее традиционных ценностей. Владимир Путин сказал, что их число увеличивается кратно в геометрической прогрессии.

Владимир Путин добавил, что чувство долга помогло ему пережить негатив в свой адрес. Он сказал, что приучил себя выбирать главное и делать все для достижения целей.

В 2023 году прямую линию и большую пресс-конференцию президента организовали в совмещенном формате. «360» запустил текстовую трансляцию.