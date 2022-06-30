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    30 июня 2022, 08:11

    Защитой русских в Германии займется новая НКО

    Новая НКО VADAR защитит права русских в Германии

    Екатерина Виславская

    Некоммерческая организация VADAR займется защитой прав русских в Германии. Ее возглавил бывший депутат бундестага Ульрих Ойме, сообщил РИА «Новости» уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт.

    Защитой русских в Германии займется новая НКО

    Специалисты VADAR займутся предотвращением дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных граждан в Германии. Они будут оказывать юридическую помощь, помогать доводить дела до суда. Организацию возглавил экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Ойме, действующий депутат и омбудсмен Евгений Шмидт назначен его заместителем.

    «Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии, открывается счет», — рассказал он.

    Первые обращения в НКО уже поступили. Люди пожаловались на гонения и ущемления из-за русского языка или страны своего происхождения.

    Деятели культуры Германии ранее подписали открытое письмо в адрес президента Франк-Вальтера Штайнмайера с требованием прекратить русофобию.