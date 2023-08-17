Мир 17 августа 2023, 14:25 Защитнице Киево-Печерской лавры предъявили обвинение в распространении пророссийских материалов СБУ предъявила обвинение защищавшей Киево-Печерскую лавру блогерше Кохановской РИА «Новости»

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Блогера и участницу акций протеста против захвата Киево-Печерской лавры Викторию Кохановскую обвинили в распространении материалов в поддержку России. Служба безопасности Украины сообщила в своем Telegram-канале, что ей грозит тюремное заключение.

Правоохранители заявили, что активистка в конце марта — начале апреля 2023 года провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре, устраивала прямые эфиры и призывала жителей сопротивляться передаче обители в руки государства.

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На своей странице в соцсетях она называла произошедшее на Украине внутренним гражданским конфликтом. Лингвистическая экспертиза признала ее посты нарушившими закон.

Кохановской предъявили обвинение по статье 436-2 УК Украины «Изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии России против Украины». СБУ уточнила, что по этой статье ей грозит тюремный срок с конфискацией имущества.

Минкультуры потребовало от монахов освободить Киево-Печерскую лавру. Когда они не подчинились, чиновники вместе с силовиками принялись штурмовать монастырь. «Известия» сообщили, что в августе у наместника обители, митрополита канонической Украинской православной церкви Павла случился инфаркт.