Жером Боатенг из французского «Лиона» может попасть в тюрьму за событие трехлетней давности. Мужчину обвиняют в избиении своей девушки. Об это рассказало издание INC-news со ссылкой на Spiegel.

По данным СМИ, неприятный инцидент произошел в 2018 году. Тогда футболист и нанес телесные повреждения своей спутнице.

В скором времени суд должен вынести наказание спортсмену. Если его вина будет доказана, мужчина может получить штраф или пять лет тюремного заключения.