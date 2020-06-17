Защитник памятника конкистадору расстрелял протестующих в США. Видео

Момент стрельбы в американском Альбукерке во время акции протеста попал на видео. На кадрах видно, что молодого человека избивали, прежде чем он достал огнестрельное оружие.

На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, что нападавший лежит на асфальте, его избивают, в том числе скейтбордом, потом он резко вскакивает, вытаскивает оружие и открывает огонь.

Как пишет The Ledger, молодой человек пытался защитить статую конкистадора Хуану де Оньяте, несмотря на акцию протеста. Тогда активисты стали преследовать его, повалили на асфальт и начали избивать. Сейчас стрелок арестован.

Во время стрельбы пострадал один человек, он был госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

Мэр города Альбукерке Тим Келлер в интервью CNN объявил, что памятник, из-за которого проходили протесты и который в конечном итоге спровоцировал стрельбу, будет снесен. По его словам, монумент перестал быть просто символом и превратился в угрозу безопасности.

Акции протеста против насилия со стороны полицейских после смерти Джорджа Флойда переросли в борьбу с памятниками, символами расизма. Одну из таких акций устроили в Альбукерке.