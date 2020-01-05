Защитник от террористов и США. Каким иранцы запомнили Касема Сулеймани

«Он был очень известным человеком не только в Иране, но и вообще в мире. Он никогда не говорил, за кого был: за власть или против власти, иранец он или нет… Он просто считал своим долгом защищать нас, в том числе и от ИГ*. США убили его из страха, но они должны понимать, что мы не какое-то мелкое государство, поэтому мы вполне в состоянии мстить», — сказал студент Амир Хосейн Гореши.

Знакомые генерала рассказали, что он очень хорошо относился к своим подчиненным, а его целью было служить защитой своего народа. Иранский преподаватель Али Абедини объявил, что он и его друзья были шокированы новостью о смерти Сулеймани.

Все опрошенные телеканалом жители Ирана подчеркивают, что Сулеймани был для них, прежде всего, защитником от террористов. А еще он был единственным, кто мог противостоять «лживой политике США».

«Он был хорошим человеком, нашим защитником от ИГ*. Его убили, потому что он был действительно влиятельным человеком. В ответ Иран должен атаковать. Ничего больше нам не остается», — заключил местный житель Алиреза Мохамади.

2 января американские беспилотники атаковали аэропорт в Багдаде, где находился Сулеймани, по приказу президента США Дональда Трампа. В результате нанесенного американцами ракетного удара был убит не только Сулеймани, но и глава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Они оба находились в колонне автомобилей.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.