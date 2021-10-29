Пентагон призвал союзников США защитить Украину

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер решила, что всем союзникам Вашингтона необходимо снять ограничения на завоз в Украину поражающего оружия для обороны. Такую мысль она озвучила на онлайн-собрании, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, написало ТАСС.

«Во-первых, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средств», — так Купер ответила на вопрос о том, какую именно помощь Украине США ждет от своих союзников.

Она упомянула, что раньше США предоставила Киеву ракеты для поражения танков Javelin, и привела их в пример, подчеркнув, что некоторые страны НАТО до сих пор ограничены в своих действиях. У некоторых из них ограничения затронули продажи, а у некоторых — само оказание помощи по обороне.

«Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты», — рассудила Купер, пожелав, чтобы любые препятствия для этого были преодолены.