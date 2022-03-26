«Защитились». Житель Волновахи рассказал, как ВСУ выгнали стариков из дома

Военные ВСУ, обещавшие жителям Волновахи защиту, загнали во двор свои танки и гаубицы, а потом выгнали из дома всех жильцов, даже стариков. Об этом житель города Виктор рассказал Telegram-каналу «Донбасс решает».

«Они загнали танки, загнали САУ эти прямо во дворы домов. И вот, значит, восемь лет нам рассказывали: „Ой, Волноваха в тройном кольце, такая защита, мы столько денег вложили“. Где та защита? Вот они, в домах защитились», — рассказал горожанин.

Виктор рассказал, что украинские каратели выгнали на улицу всех жильцов, не пожалев никого.

«Вот у нас восьмиквартирный дом, полностью всех выгнали. Двоих 85-летних стариков, никого не пожалели», — сказал он.

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