Мир 24 января 2023, 12:06 Защита от беспилотников появится у предприятий Росатома в Свердловской области Власти Свердловской области: 5 предприятий Росатома в регионе защитят от беспилотников

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Пять предприятий госкорпорации «Росатом» в Свердловской области оборудуют техникой для обнаружения беспилотников до 22 сентября 2023 года. Об этом сказано в постановлении губернатора региона Евгения Куйвашева, оно появилось на портале правовой информации области.

Глава Свердловской области распорядился до 3 марта этого года определить состав технических средств для оборудования ядерно опасных объектов для фиксации БПЛА над ними.

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«Принять в срок до 22 сентября 2023 года меры по оборудованию этими техническими средствами ядерно опасных объектов для обнаружения беспилотных воздушных судов над объектами и на подступах к ним в пределах установленных полетных зон», — сказано в постановлении.

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Поручение заняться этим вопросом по итогам заседания антитеррористической комиссии получили АО «Уральский электромеханический завод» в Екатеринбурге, АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске, ФГУП «Комбинат „Электрохимприбор“ в Лесном, АО „Институт реакторных материалов“ и Белоярская АЭС в Заречном.

Работы будут выполнять совместно с Росгвардией, замгубернатора Свердловской области Азат Салихов проконтролирует исполнение поручения.