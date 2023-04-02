Мир 02 апреля 2023, 00:57 Защита митрополита Павла попросит суд отменить священнику электронный браслет Защита митрополита Павла попросит суд отменить электронный браслет по состоянию здоровья Сайт Украинской православной церкви

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Защита настоятеля Киево-Печерской лавры намерена просить суд об отмене ношения электронного браслета из-за состояния здоровья священника. Адвокат наместника соберет для этого все необходимые медицинские документы, сообщила пресс-служба УПЦ.

«Принято решение, что подзащитный, вопреки своему здоровью, наденет браслет. В дальнейшем будут собраны все медицинские документы, и мы будем обращаться в суд, чтобы изменить в части браслета меру пресечения», — говорится в сообщении.

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Суд в Киеве 1 апреля избрал митрополиту меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. Отбывать наказание священник должен будет вдали от Киево-Печерской лавры и носить электронный браслет.

Ранее Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал политическим заказом принятое судом решение о своем домашнем аресте на два месяца. Священнику вменяют, в частности, разжигание межконфессиональной вражды.