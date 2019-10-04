Защитник Савченко из России присоединился к команде Порошенко

Группа адвокатов бывшего президента Украины Петра Порошенко пополнится еще одним юристом. К ней присоединится россиянин Илья Новиков, который защищал Надежду Савченко.

Представлять интересы Порошенко российскому адвокату предстоит «по ряду сфабрикованных уголовных дел». Соответствующая информация опубликована на сайте партии экс-лидера Украины «Европейская справедливость».

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Решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к России относительно уголовного производства по инциденту в Керченском проливе.

«В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на Украине», — отметили в партии.

Новиков был адвокатом Надежды Савченко, которую признали виновной в том числе в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В России ее приговорили к 22 годам колонии общего режима.

Юрист также выступал в защиту моряков с украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу». 25 ноября 2018 года они попытались без разрешения перейти Керченский пролив и войти в воды Азовского моря.