Защищать СМИ с помощью нового механизма предложили в Госдуме

В Госдуме внесли предложение защитить СМИ по новому механизму из-за ситуации с телеканалом RT DE. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, написал RT.

Ранее немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE. По словам депутата, канал работает в рамках законодательства, поэтому предпринятые меры не поддаются объяснению.

«Существующие механизмы защиты СМИ не справляются с этой ситуацией. Давно пора призвать все силы… Раз не могут обеспечить СМИ свободную работу, пора предлагать уже новые правила. Надо выработать новый механизм, даже международные структуры, которые бы позволили СМИ реально функционировать», — заявил политик.

Он добавил, что именно Россия могла бы выступить с инициативой нового механизма защиты СМИ.